24 февраля на Украине началась война, которую цинично и необоснованно начала Россия. Этого для Макс Барских был в Киеве. Артист родом из Херсона, поэтому он отправился туда, чтобы спасти родных.

Территория России вычеркнута из моей географии, – Макс Барских указал россиянам, где их место

Макс Барских о начале войны

24 февраля у Максима был билет на самолет. Но в тот день обычная жизнь миллионов украинцев остановилась и уже никогда не будет такой, как прежде. Тогда артист отправился в разные уголки Украины, чтобы спасти родных.

Барских родом из Херсона – одного из городов, наиболее страдают от оккупантов. По дороге туда артист увидел своими глазами российскую технику, обстрелы.

В день, когда началась война, у меня был билет на самолет. Но вместо этого пришлось срочно спасать родных, которые есть в разных уголках Украины. Я отправился в Херсон, чтобы увезти свою маму. Провел за рулем 19 часов. За это время я увидел все: обстрелы, российскую военную технику,

– прокомментировал Барских.

Отметим, что Макс присоединился в прямой эфир ютуб-канала российского оппозиционера Алексея Навального. Сейчас россиянин находится в тюрьме, но его команда работает над тем, чтобы донести людям правду обо всех событиях, которые происходят на территории Украины. Ранее с командой Навального общалась Маша Ефросинина .