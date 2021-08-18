Такий собі Крим 2005 року, – Володимир Остапчук поскаржився на відпочинок на Криті

Володимир Остапчук і Христина Горняк проводять відпустку в Греції, на острові Крит. За лічені дні подружжя об'їздило пів острова й позасмагати на багатьох мальовничих пляжах. Однак такий відпочинок їм не вгодив. У чому справа, дізнавайтеся далі.

Володимир Остапчук і Христина Горняк разом майже два роки. За цей час вони встигли побувати на найпопулярніших і найдорожчих курортах світу – у Туреччині, Єгипті, Чорногорії та на Мальдівах. Наприкінці серпня вони полетіли в Грецію. Цього разу закохані обрали острів Крит і залишились не в захваті.

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За словами дружини шоумена, грецький острів Міконос сподобався їм значно більше. Все через шалені відстані на Криті, які парі доводиться долати, щоб потрапити на красиві пляжі.

"Острів Крит для мене поки складний і незрозумілий, але все-таки Грецію я люблю! Попереду ще три дні, щоб полюбити цей острів і його величезні відстані, а якщо ні – Міконос завжди мені радий", – написала Христина Горняк в інстаграмі.

У коментарях дружину підтримав Володимир Остапчук. Йому не вгодили не лише великі відстані, а й мала кількість зелені та допотопний сервіс на пляжах. Відтак, він порівняв Крит з українським Кримом 2005 року.

Великий мінус Криту – щоб подивитися нові місця, потрібно проїхати від 50 до 150 кілометрів. Острів великий. Це втомлює. Не так зелено, як, наприклад, у Чорногорії. Практично всі муніципальні пляжі – такий собі Крим 2005 року,

– поділився Володимир Остапчук.

Натомість зіркове подружжя в захваті від міста Ретімнон, старовинних вуличок, красивих пляжів, грецького салату та місцевої сирної закуски – саганакі.

Дружина Володимира Остапчука на Криті / Фото з інстаграму Христини Горняк

на Криті подружжя орендувала авто, на якому вивчає наймальовничіші куточки острова. Вони й справді долають сотні кілометрів щодня. Наприклад, у вівторок Володимир Остапчук і Христина Горняк проїхали близько 350 кілометрів.

Під час відпустки на Криті пара ледь не втрапила у скандал через вечерю з забороненим в Україні Кіркоровим. Вони жили за 30 хвилин від артиста, який підтримує окупацію Криму, тому не втратили нагоду зустрітися з ним особисто. Як запевняла Христина Горняк, за вечерею він зізнавався у любові до України. Щоправда, політику й релігію вони не обговорювали.