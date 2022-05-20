"Такий у мене козак": син Тіни Кароль порушив дрескод, щоб підтримати Україну

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що в День вишиванки навіть її син одягнув вишиту сорочку. Це він зробив попри те, що в його навчальному закладі дрескод.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свого сина Веніаміна в прямому ефірі "Єдиних новин". Вона поділилась, що її син порушив дрескод заради України.

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Тіна Кароль розповіла про сина, який порушив дрескод

Син виконавиці навчається у британській школі, де дотримуються сурового дрескоду. Але в День вишиванки він не зміг не одягнути українське вбрання.

Він сьогодні порушив дрескод та пішов до школи (у них є шкільна форма) не у сорочці, а у вишиванці під жакетом. От такий у мене козак,

– розповіла Тіна Кароль.

Сама ж зірка зізналась, що має колекцію близько з 10 вишиванок: "Я сьогодні у День вишиванки вирішила виступати у вишиванці. Вдома у Києві штук 10 у мене їх є. А найулюбленіша та, яку мама подарувала. Вона червоно-чорна, це блуза".



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, Тіна Кароль їздить країнами та дає благодійні концерти, де розповідає правду про війну в Україні.