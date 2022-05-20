"Такий у мене козак": син Тіни Кароль порушив дрескод, щоб підтримати Україну
Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що в День вишиванки навіть її син одягнув вишиту сорочку. Це він зробив попри те, що в його навчальному закладі дрескод.
Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свого сина Веніаміна в прямому ефірі "Єдиних новин". Вона поділилась, що її син порушив дрескод заради України.
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Тіна Кароль розповіла про сина, який порушив дрескод
Син виконавиці навчається у британській школі, де дотримуються сурового дрескоду. Але в День вишиванки він не зміг не одягнути українське вбрання.
Він сьогодні порушив дрескод та пішов до школи (у них є шкільна форма) не у сорочці, а у вишиванці під жакетом. От такий у мене козак,
– розповіла Тіна Кароль.
Сама ж зірка зізналась, що має колекцію близько з 10 вишиванок: "Я сьогодні у День вишиванки вирішила виступати у вишиванці. Вдома у Києві штук 10 у мене їх є. А найулюбленіша та, яку мама подарувала. Вона червоно-чорна, це блуза".
Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму зірки
Нагадаємо, Тіна Кароль їздить країнами та дає благодійні концерти, де розповідає правду про війну в Україні.
- На початку травня вона зворушила публіку виконанням Гімну України на матчі Динамо – Базель у Швейцарії. Цим матчем організатори хотіли привернути увагу до Херсону, який окупований росіянами.
- 8 травня співачка приїхала до Берліну, де виконала Гімн України та виступила з важливою промовою про фашизм у 21 столітті: "Важлива подія – бути тут, адже мій дід стояв 8 травня у Берліні захищаючи наше покоління. Моє покоління знало про війну, але ніколи її не відчувало. Ми ніколи не думали, що у 21 сторіччі з'явиться новий нацизм – це рашизм, і що ми будемо сьогодні теж стояти тут, відстоюючи наше право на самоідентифікацію".
- Також Тіна Кароль прилетіла до Японії. Там вона виступила на благодійному заході, а також зустрілася з прем'єр-міністром країни та мером Хіросіми