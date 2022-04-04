Такі мають їхати геть, – Наталка Денисенко наїхала на нареченого Аліни Гросу "з Рошляндії"

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко публічно принизила нареченого Аліни Гросу Романа Полянського. Вона нагадала, що російський актор пригрівся в Україні, а тепер підло мовчить про війну.

32-річна Наталка Денисенко, чоловік якої воює на Житомирщині, нагадала Аліні Гросу та її коханому Роману Полянському, що його тепло зустріли в Україні й навіть запрошували на інтерв'ю на провідні канали. Тепер же він вдає з себе аполітичного – мовчить про війну та злочини путінської армії.

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Денисенко "наїхала" на нареченого Гросу

Ще цікавить, чому мовчить "актьор", який пригрівся у нас в Україні, і "Зірковий шлях", ЖВЛ, "Світське життя" неодноразово брали у нього інтерв'ю… Я вважаю, що такі емігранти з Рошляндії, які мовчать, мають їхати геть з України,

– емоційно заявила Наталка Денисенко.

"Мій чоловік готовий йти в оборону, захищати нашу країну, усіх, хто в ній перебуває. Я розумію, що кожен воює по-своєму, але коли активний користувач інстаграму й публічна людина нічого не висловлює у своєму профілі, це означає замовчування", – роз'яснила зірка "Кріпосної".

Скриншот з інстаграму Наталки Денисенко

Скриншот з інстаграму Наталки Денисенко

– російський актор театру і кіно. Популярність прийшла до нього 2008 року після зйомок у серіалі "Я вернусь". З Аліною Гросу він познайомився 3 роки тому, коли грав у її музичній короткометражці "Дико любила Вову".

Поки ані Аліна Гросу, яка в рідних Чернівцях готує для біженців, ані сам Роман Полянський не прокоментували емоційну заяву Денисенко.

Цікаво, що зараз інстаграм-акаунт Романа Полянського закритий. Крім того, у шапці його профілю все ще залишаються контакти менеджерки та піарниці з Росії.