Так записали чи ні: в гурті Kalush Orchestra пояснили, чи буде резервний номер для Євробачення

Український гурт Kalush Orchestra готується до виступу на Євробаченні у Турині, Італія, який відбудеться вже за півтора місяці. Проте на випадок їхньої відсутності організатори дозволили не робити резервний запис.

Таку інформацію 24 каналу підтвердив представник гурту Kalush Orchestra. За його словами, гурт позбавили необхідності робити резервний запис, якщо їх не буде на конкурсі. Замість цього буде показано виступ з Національного відбору.

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Підготовка резервного відео припала на час, коли Росія вже почала широкомасштабне вторгнення. В умовах війни можливості проводити зйомки дуже обмежені, а тим паче такого рівня, який би ми хотіли показати європейській аудиторії. Тож нашим резервом буде запис живого виступу у фіналі Нацвідбору,

– сказав представник гурту.

Зокрема в коментарі йдеться, що команда гурту та музиканти налаштовані приїхати в Турин з новою постановкою та "запалити європейську сцену наживо, на всі 100%". Хлопцям з гурту вже понад місяць європейські букмекери прогнозують перше місце на конкурсі.

Варто додати, що раніше в соцмережах та ЗМІ з'явилась інформація, що гурту Kalush Orchestra дозволили не робити резервний номер, а згодом – що вони начебто вже його зробили у Львові. Ні гурт, ні представники українського Євробачення не підтверджували таку інформацію.

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