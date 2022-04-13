Відомий музикант Дзідзьо під час війни їздить Україною й підтримує переселенців та військових, а також волонтерить. Він розповів, як і де його застала війна.

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Як Дзідзьо застала війна

Виконавець розповів, що як і більшість киян, 24 лютого він прокинувся у себе вдома від вибухів. Чоловік зателефонував Горбунову, який живе неподалік.

"Я прокинувся вночі о 4 ранку. Коли почув другий вибух, а у будинку, де я живу, немає підвалу, я спустився донизу. Зателефонував Юрі Горбунову і кажу: "Юро, ти чуєш те саме, що і я?". Він відповів: "Так, братику, почалась війна". Ми з ним вирішували, що робити. Сім днів були біля Києва. І зрозуміли, що треба їхати", – поділився Дзідзьо.

Як ставиться до заборони російської музики

Днями народні депутати запропонували заборонити російську музику на радіо і телебаченні. Дзідзьо це підтримав.

Я думаю, що це нормально. Я думаю, що це нормально поважати свою мову, що це нормально в Україні розмовляти українською мовою. В мене ніколи таких питань і в голові навіть не було. Я виріс на Західній Україні. Я народився тут, мене виховували українськими піснями,

– розповів артист.

"Мене бабуся виховала традиціями, веснянками, колядками, щедрівками. Це все треба знати. Ви подивіться, як вони переживають на весь світ, бо їх хтось ображає через їхню мову. Значить це нам треба взяти як на озброєння: українська мова, українська традиція, а те – заборонити", – додав він.

Зауважимо, питання про заборону російської музики уже зробили законопроєктом. Обмеження пропонують ввести до завершення звільнення українських територій. Також планують збільшити квоти на українську музику.