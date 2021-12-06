Сюрприз від друзів: як Євген Клопотенко відсвяткував 35-річчя у Львові

Український кухар Євген Клопотенко відсвяткував 35-річчя. Друзі організували йому сюрприз, забронювавши президентський номер у готелі у Львові.

23 листопада Євгенові виповнилося 35 років. З нагоди цієї дати друзі вирішили приготувати для нього сюрприз і орендували президентський люкс в одному з фешенебельних готелів стародавнього Львова.

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День народження Євгена Клопотенка

Кухар поділився, що друзі потішили його неймовірним подарунком. Він мріяв опинився в цьому номері, тому все склалося саме так, як хотів: "Там 3 кімнати, джакузі, тераса та багато іншого. Прилетів до Львова у свій день народження, зайшов в номер, де вже було приготоване гаряче джакузі, горів камін, було 5 пляшок шампанського".

Однак не обійшлося без кумедних інцидентів. Клопотенко хотів зняти красиве відео, в результаті чого втопив телефон у джакузі. Виявилося, що телефон Євгена не був водонепроникним, тому довелося здавати його в ремонт і купувати новий.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Гостей на святкуванні було четверо чи п'ятеро, тому день народження був максимально душевним.