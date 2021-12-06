23 ноября Евгению исполнилось 35 лет. В честь этой даты друзья решили приготовить для него сюрприз и арендовали президентский люкс в одном из фешенебельных отелей Львова.

Смотрите также: "Я счастлива": Бритни Спирс впервые за долгое время улетела за границу в день 40-летия

День рождения Евгения Клопотенко

Повар поделился, что друзья порадовали его невероятным подарком. Он мечтал оказаться в этом номере, поэтому все сложилось именно так, как он хотел: "Там 3 комнаты, джакузи, терраса и многое другое. Прилетел во Львов в свой день рождения, зашел в номер, где уже было приготовлено горячее джакузи, горел камин, было 5 бутылок шампанского".

Однако не обошлось без смешных инцидентов. Клопотенко хотел снять красивое видео, в результате чего утопил телефон в джакузи. Оказалось, что телефон Евгения не был водонепроницаемым, потому пришлось сдавать его в ремонт и покупать новый.

Для просмотра видео листайте вправо:

Гостей на праздновании было четверо или пятеро, поэтому день рождения был максимально душевным.

Напомним, ранее мы писали, что родители Евгения Клопотенко не смогли пообедать в ресторане. Почему так произошло читайте по ссылке.