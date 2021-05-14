Святославу Вакарчуку – 46: кар'єра лідера "Океану Ельзи" у фотографіях

Улюбленець мільйонів українців – Святослав Вакарчук святкує день народження. У теплий весняний день, 14 травня, музикантові виповнюється 46 років. Його пісні співають стадіони, куди приходить не одне покоління прихильників. Як змінювався артист за час співочої кар'єри – дивіться у спеціальній добірці Showbiz 24.
Український співак вже понад 20 років на сцені. Він підкорює серця вітчизняних та закордонних слухачів своїми піснями. Святослав разом з "Океаном Ельзи" неодноразово гастролював в Україні та інших країнах, де збирав повні зали. У 46-ий день народження артиста журналісти Showbiz 24 пригадали, як він змінювався за час музичної кар'єри.
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Коротко про Святослава Вакарчука та "Океан Ельзи"
- Гурт почав своє існування у 1994 році у Львові.
- Незмінним лідером і вокалістом колективу є Святослав Вакарчук, який також пише більшість текстів.
- У 1998 році музиканти переїхали до Києва, де проживають й зараз.
- До сьогодні колектив випустив 9 студійних альбомів, 1 акустичний альбом і понад 40 пісень.
- Концерти "Океану Ельзи" збирають повні стадіони. Лише в червні 2015 року на стадіон "Арена Львів" на виступ гурту прийшли понад 30 тисяч людей.
- Вакарчук за час своєї кар'єри випустив ще декілька сольних проєктів: "Вночі", "Брюссель", "Оранжерея".
Дані зібрані на основі Вікіпедії
Музична кар'єра Святослава Вакарчука у фото
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з відкритих джерел
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ
Репетиція "Океану Ельзи" на стадіоні / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на концерті на стадіоні (2018) / Фото з інстаграму ОЕ
Концерт ОЕ до Дня Незалежності в Києві (2018) / Фото з інстаграму ОЕ
Репетиція ОЕ (30 грудня 2018) / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на студії (лютий 2019) / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук з оркестром (березень 2019) / Фото з інстаграму ОЕ
Вакарчук на репетиції (травень 2019) / Фото з інстаграму ОЕ
Концерт "Океану Ельзи" на НСК "Олімпійський" (2019) / Фото з інстаграму ОЕ
Концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності (2020) / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на зйомках проєкту "Оранжерея" (2020) / Фото з інстаграму ОЕ
Святослав Вакарчук на зйомках проєкту "Оранжерея" (2020) / Фото з інстаграму ОЕ