Святославу Вакарчуку – 46: кар'єра лідера "Океану Ельзи" у фотографіях

Улюбленець мільйонів українців – Святослав Вакарчук святкує день народження. У теплий весняний день, 14 травня, музикантові виповнюється 46 років. Його пісні співають стадіони, куди приходить не одне покоління прихильників. Як змінювався артист за час співочої кар'єри – дивіться у спеціальній добірці Showbiz 24.

Український співак вже понад 20 років на сцені. Він підкорює серця вітчизняних та закордонних слухачів своїми піснями. Святослав разом з "Океаном Ельзи" неодноразово гастролював в Україні та інших країнах, де збирав повні зали. У 46-ий день народження артиста журналісти Showbiz 24 пригадали, як він змінювався за час музичної кар'єри.

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Коротко про Святослава Вакарчука та "Океан Ельзи"

Гурт почав своє існування у 1994 році у Львові.

Незмінним лідером і вокалістом колективу є Святослав Вакарчук, який також пише більшість текстів.

У 1998 році музиканти переїхали до Києва, де проживають й зараз.

До сьогодні колектив випустив 9 студійних альбомів, 1 акустичний альбом і понад 40 пісень.

Концерти "Океану Ельзи" збирають повні стадіони. Лише в червні 2015 року на стадіон "Арена Львів" на виступ гурту прийшли понад 30 тисяч людей.

Вакарчук за час своєї кар'єри випустив ще декілька сольних проєктів: "Вночі", "Брюссель", "Оранжерея".

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Музична кар'єра Святослава Вакарчука у фото



Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з відкритих джерел



Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ



Репетиція "Океану Ельзи" на стадіоні / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на концерті на стадіоні (2018) / Фото з інстаграму ОЕ



Концерт ОЕ до Дня Незалежності в Києві (2018) / Фото з інстаграму ОЕ



Репетиція ОЕ (30 грудня 2018) / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на студії (лютий 2019) / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук з оркестром (березень 2019) / Фото з інстаграму ОЕ



Вакарчук на репетиції (травень 2019) / Фото з інстаграму ОЕ



Концерт "Океану Ельзи" на НСК "Олімпійський" (2019) / Фото з інстаграму ОЕ



Концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності (2020) / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на зйомках проєкту "Оранжерея" (2020) / Фото з інстаграму ОЕ



Святослав Вакарчук на зйомках проєкту "Оранжерея" (2020) / Фото з інстаграму ОЕ