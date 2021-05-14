Украинский певец уже более 20 лет на сцене. Он покоряет сердца отечественных и зарубежных слушателей своими песнями. Святослав вместе с "Океаном Эльзы" неоднократно гастролировал в Украине и других странах, где собирал полные залы. В 46-й  день рождения артиста журналисты Showbiz 24 вспомнили, как он менялся за время музыкальной карьеры.

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Коротко о Святославе Вакарчуке и "Океане Эльзы"

  • Группа начала свое существование в 1994 году во Львове.
  • Неизменным лидером и вокалистом коллектива является Святослав Вакарчук, который также пишет большинство текстов.
  • В 1998 году музыканты переехали в Киев, где проживают и сейчас.
  • До сих пор коллектив выпустил 9 студийных альбомов, 1 акустический альбом и более 40 песен.
  • Концерты "Океана Эльзы" собирают полные стадионы. Только в июне 2015 года на стадион "Арена Львов" на выступление группы пришли более 30 тысяч человек.
  • Вакарчук за время своей карьеры выпустил еще несколько сольных проектов: "Вночі", "Брюссель", "Оранжерея".

Данные собраны на основе Википедии

Музыкальная карьера Святослава Вакарчука в фото

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото з відкритих джерел

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Репетиция "Океана Эльзы" на стадионе​ / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на концерте на стадионе​ (2018) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Концерт ОЭ ко Дню Независимости в Киеве​ (2018) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Репетиция ОЭ (30 декабря 2018) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на студии (февраль​ 2019) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук с оркестром (март ​2019) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Вакарчук на репетиции (май​ 2019) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Концерт "Океана Эльзы" на НСК "Олимпийский"​(2019) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Концерт "Океана Эльзы" ко Дню Независимости (​2020) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на съемках проекта​ "Оранжерея" (2020) / Фото с инстаграма ОЭ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на съемках проекта "Оранжерея" (2020) / Фото с инстаграма ОЭ