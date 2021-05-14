Украинский певец уже более 20 лет на сцене. Он покоряет сердца отечественных и зарубежных слушателей своими песнями. Святослав вместе с "Океаном Эльзы" неоднократно гастролировал в Украине и других странах, где собирал полные залы. В 46-й день рождения артиста журналисты Showbiz 24 вспомнили, как он менялся за время музыкальной карьеры.
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Коротко о Святославе Вакарчуке и "Океане Эльзы"
- Группа начала свое существование в 1994 году во Львове.
- Неизменным лидером и вокалистом коллектива является Святослав Вакарчук, который также пишет большинство текстов.
- В 1998 году музыканты переехали в Киев, где проживают и сейчас.
- До сих пор коллектив выпустил 9 студийных альбомов, 1 акустический альбом и более 40 песен.
- Концерты "Океана Эльзы" собирают полные стадионы. Только в июне 2015 года на стадион "Арена Львов" на выступление группы пришли более 30 тысяч человек.
- Вакарчук за время своей карьеры выпустил еще несколько сольных проектов: "Вночі", "Брюссель", "Оранжерея".
Данные собраны на основе Википедии
Музыкальная карьера Святослава Вакарчука в фото
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото з відкритих джерел
Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото с инстаграма ОЭ
Репетиция "Океана Эльзы" на стадионе / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук на концерте на стадионе (2018) / Фото с инстаграма ОЭ
Концерт ОЭ ко Дню Независимости в Киеве (2018) / Фото с инстаграма ОЭ
Репетиция ОЭ (30 декабря 2018) / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук на студии (февраль 2019) / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук с оркестром (март 2019) / Фото с инстаграма ОЭ
Вакарчук на репетиции (май 2019) / Фото с инстаграма ОЭ
Концерт "Океана Эльзы" на НСК "Олимпийский"(2019) / Фото с инстаграма ОЭ
Концерт "Океана Эльзы" ко Дню Независимости (2020) / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук на съемках проекта "Оранжерея" (2020) / Фото с инстаграма ОЭ
Святослав Вакарчук на съемках проекта "Оранжерея" (2020) / Фото с инстаграма ОЭ