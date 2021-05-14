Український співак вже понад 20 років на сцені. Він підкорює серця вітчизняних та закордонних слухачів своїми піснями. Святослав разом з "Океаном Ельзи" неодноразово гастролював в Україні та інших країнах, де збирав повні зали. У 46-ий день народження артиста журналісти Showbiz 24 пригадали, як він змінювався за час музичної кар'єри.

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Коротко про Святослава Вакарчука та "Океан Ельзи"

  • Гурт почав своє існування у 1994 році у Львові.
  • Незмінним лідером і вокалістом колективу є Святослав Вакарчук, який також пише більшість текстів.
  • У 1998 році музиканти переїхали до Києва, де проживають й зараз.
  • До сьогодні колектив випустив 9 студійних альбомів, 1 акустичний альбом і понад 40 пісень.
  • Концерти "Океану Ельзи" збирають повні стадіони. Лише в червні 2015 року на стадіон "Арена Львів" на виступ гурту прийшли понад 30 тисяч людей.
  • Вакарчук за час своєї кар'єри випустив ще декілька сольних проєктів: "Вночі", "Брюссель", "Оранжерея".

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Музична кар'єра Святослава Вакарчука у фото

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з відкритих джерел

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Репетиція "Океану Ельзи" на стадіоні / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на концерті на стадіоні (2018) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Концерт ОЕ до Дня Незалежності в Києві (2018) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Репетиція ОЕ (30 грудня 2018) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на студії (лютий 2019) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук з оркестром (березень 2019) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Вакарчук на репетиції (травень 2019) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Концерт "Океану Ельзи" на НСК "Олімпійський" (2019) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності (2020) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на зйомках проєкту "Оранжерея" (2020) / Фото з інстаграму ОЕ

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук на зйомках проєкту "Оранжерея" (2020) / Фото з інстаграму ОЕ