Святослав Вакарчук заспівав свої хіти на Чорнобильській АЕС і згадав про Маріуполь: фото, відео
Джерело:фейсбук Святослава Вакарчука
За час війни Святослав Вакарчук об'їздив з концертами ледь не всю Україну. Він уже співав для військових, волонтерів, медиків, а 13 травня виконав свої хіти для працівників Чорнобильській АЕС.
На ЧАЕС лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук не лише для того, щоб заспівати працівникам під гітару, а й для того, щоб нагадати світу про катастрофу в Маріуполі, на заводі "Азовсталь".
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Святослав Вакарчук виступив на Чорнобильській АЕС
"13 травня на ЧАЕС з візитом прибув фронтмен гурту "Океан Ельзи". На станції його дуже тепло зустрів персонал підприємства. Артист заспівав декілька зі своїх пісень, поспілкувався з працівниками, а також відвідав декілька об'єктів ЧАЕС", – повідомляє пресслужба.
Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники – сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре,
– оптимістично написав зірка у фейсбуці.
Лідер "Океану Ельзи" наголосив, що це дуже важливе місце для всього людства та світу, адже всі знають про Чорнобильську катастрофу 1986 року. Однак зараз в Україні відбувається інша трагедія – у Маріуполі, на "Азовсталі". Тож музикант закликав уряди всіх країн допомогти з процедурою екстракції.
Ці люди працюють тут, щоб бути впевненими, що ця трагедія ніколи не трапиться – ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні. Але інша трагедія стається просто зараз у Маріуполі. Люди там, включаючи солдат і цивільних, зморені російською армією, в абсолютно непридатних умовах. Ми повинні допомогти їм вибирайся звідти,
– заявив Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук на Чорнобильській АЕС / Фото з фейсбуку підприємства
Святослав Вакарчук на Чорнобильській АЕС: відео
Головне про ситуацію на "Азовсталі"
- Українська сторона намагається евакуювати з "Азовсталі" медиків, поранених бійців і цивільних – близько 500 осіб. Для цього представники нашої держави активно проводять перемовини з Росією.
- Ірина Верещук розповіла, що Україна веде домовленості про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі".
- З проханням про допомогу захисники Маріуполя звернулися і до підприємця Ілона Маска у твітері.
- Тим часом на "Азовсталь" продовжують скидати бомби, снаряди гатять по металургійному комбінаті.