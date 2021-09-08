Святослав Вакарчук заспівав у дуеті з "Один в каное": прем'єра ліричного треку "Місто весни"
Джерело:ютуб-канал "Океану Ельзи"
Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав проникливу колаборацію з популярним гуртом "Один в каное". Трек отримав назву "Місто весни".
У середу, 8 вересня, відбулась грандіозна прем'єра спільного треку Святослава Вакарчука та гурту "Один в каное". Символічно, що артисти зі Львова зняли кліп у серці рідного міста – на площі Ринок перед Ратушею.
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На залитій світлом ліхтарів вулиці лідер "Океану Ельзи" грав на фортепіано, а Устим Похмурський з "Один в каное" акомпанував на гітарі.
"Чому ми не можем забути про зливи? Мабуть, для героїв ми надто вразливі", – головний меседж треку.
Святослав Вакарчук та "Один в каное" – Місто весни: дивіться відео онлайнПримітно, що свій перший кліп "Один в каное" випустили у січні 2019 року. Це відео на найпопулярнішу пісню гурту "У мене немає дому". Ролик зі Святославом Вакарчуком на трек "Місто весни" став другою відеороботою колективу.
Реакція мережі на пісню "Місто весни"
Фани неабияк зраділи колаборації львівських музикантів – Святослава Вакарчука та гурту "Один в каное". У мережі їх засипали компліментами, а трек "Місто весни" іменували головним українським хітом:
- "Круто. Тепер про феномен "Один в каное" дізнається ще більше людей;
- "Це бомба. Одні з найкращих гуртів України співають разом";
- "Ця пісня стане хітом! Обожнюємо ці два українські гурти";
- "Святослав та Ірина – це щось чарівне. Тепер можна насолоджуватися музикою день і ніч";
- "Давно мріяли про цей дует, і зараз мрія стала реальністю";
- "Якщо хтось буде запитувати, що таке українська музика, то відповідь буде короткою – "Місто весни".