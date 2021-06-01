Святослав Вакарчук розповів, чи зловживає алкоголем

Про приватне життя харизматичного лідера гурту "Океан Ельзи" шириться безліч чуток, адже він рідко ділиться особистим. Днями Святослав Вакарчук публічно прокоментував свої стосунки з алкоголем. Чи випиває артист, дізнавайтеся далі.

Впродовж усього карантину 46-річний Святослав Вакарчук рідко з'являвся на публіці та майже не виходив на зв'язок з журналістами. Це спричинило чутки, що музикант зловживає алкоголем. Сам лідер "Океану Ельзи" зізнався, що не ставиться до випивки різко негативно.

Варто знати "Океан Ельзи" та Alyona Alyona представили кліп "Країна дітей": зворушливе відео

Алкоголь – це прекрасна річ, якщо не зловживати,

– лаконічно відповів Святослав Вакарчук.

Ба більше, він запевнив, що є прихильником здорового способу життя та тримає себе в чудовій формі. Вакарчук відмовився від цукру та почав бігати. Тому фронтмена гурту "Океан Ельзи" можна побачити якщо не на концертах, то на вулицях столиці.

"Нікуди я не зникав. Я є. Я ходжу вулицями, я не ховаюсь ні від кого, я їжджу в машині без тонованого скла за кермом. Вчора отримав штраф, як всі люди часом це роблять", – додав Святослав Вакарчук.

Цікаво Святославу Вакарчуку – 46: кар'єра лідера "Океану Ельзи" у фотографіях

До слова, зустріти Святослава Вакарчука можна не лише в Києві. На початку травня артист відпочивав у Мукачеві. Він показував неймовірні пейзажі та фотографувався на тлі сакур.