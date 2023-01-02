Святослав Вакарчук зворушливо розповів про доньку Соломію, якій пів року

Святослав Вакарчук назвав 2022 рік роком трагедій, втоми, але й піднесення, бо міг долучитися до чогось великого. Він згадав навіть доньку Соломію, про яку не говорить публічно, і розповів, як вона його змінила.

В ефірі телемарафону лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше за майже пів року заговорив про молодшу доньку від продюсерки Євгенії Яцути. Її народження стало для нього найпам'ятнішою подією 2022 року.

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Святослав Вакарчук зворушливо згадав про доньку

У мене народилася донька. Їй, до речі, пів року. Цей момент для мене – це теж цей рік. Я, до речі, думаю, що у цьому є великий символізм,

– прокоментував Святослав Вакарчук.

Він каже, що Соломія його мотивує та додає сил, тож робить усе для того, щоб вона ніколи не усвідомлювала, що таке війна.

"Я вважаю, що народження дитини під час війни – це з одного боку велика відповідальність, яка падає тобі на плечі, а з іншого боку – це величезний моральний бронежилет, який тобі дає сили. Це страшенна мотивація. Тому важко, страшно навіть за бійців, в яких народжуються в цей час діти. Але я знаю, наскільки їм це допомагає, я тепер це відчуваю по собі. У цей момент ти стаєш удвічі сильнішим", – розповів артист.

Нагадаємо, на початку липня менеджерка гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко повідомила, що 21 червня 2022 року Святослав Вакарчук вдруге став батьком. У нього народилася донька, яку назвали Соломією, бо це ім'я означає мир. Вона також попросила ЗМІ поважати приватність зіркової сім'ї. Схоже, це зробили після того, як у серпні 2021 року випадково сплило, що Євгенія Яцута народила йому сина. Тоді пресслужба артиста була змушена відреагувати на чутки.

У серпні Вакарчук ділився, що "зміг викроїти буквально хвилинку", щоб побачити Соломію, адже постійно в роз'їздах – то на фронті, то в деокупованих містах, то в містах-героях.