Український музикант Святослав Вакарчук приїхав на Донеччину. Він показав кадри руйнувань в одному з сіл.

Дивіться також Тріщить, як порваний динамік, – Юрко Юрченко потрапив до лікарні з майже повною втратою слуху

Зруйноване село на Донеччині

Святослав Вакарчук також поділився відео, яке зняв у Донецькій області. У ролику видно село Долину – там зруйновані всі будинки через постійні російські обстріли.

Сьогодні в Донецькій області. І вже хтозна-якого разу, а болить як вперше. Бо це ж не про зруйновані будинки. Це – зруйновані долі українських родин, які плекали свої хати, садиби, свою родинну історію. Пам'ятайте щохвилини про це.

Святослав Вакарчук на Донеччині

Лідер "Океану Ельзи" також провів 201-й концерт у зоні бойових дій для військових 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу. Він розпочав свій виступ такими словами: "Ми маємо робити для підтримки ЗСУ все можливе та неможливе. Кожен з нас, хто що може".

За словами військових, вони домовилися про великий концерт для всієї бригади в Одесі. Та він відбудеться вже після перемоги.



Святослав Вакарчук з військовими / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

"Від себе додам, що такі виступи надають сил та енергії просто вище неба. Ми точно зробимо великий концерт Океану Ельзи в Одесі для усієї бригади після нашої Перемоги", – додав Вакарчук.



Святослав Вакарчук з військовими / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука