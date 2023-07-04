Украинский музыкант Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область. Он показал кадры разрушений в одном из сел.

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Разрушенная деревня в Донецкой области

Святослав Вакарчук также поделился видео, снятым в Донецкой области. В ролике видна деревня Долина – там разрушены все дома из-за постоянных российских обстрелов.

Сегодня в Донецкой области. И уж кто знает всякий раз, а болит как впервые. Ведь это не о разрушенных домах. Это разрушенные судьбы украинских семей, которые лелеяли свои дома, усадьбы, свою семейную историю. Помните ежеминутно об этом.

Святослав Вакарчук в Донецкой области

Лидер "Океана Эльзы" также провел 201-й концерт в зоне боевых действий для военных 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Он начал свое выступление такими словами: "Мы должны делать для поддержки ВСУ все возможное и невозможное. Каждый из нас, кто что может".

По словам военных, они договорились о большом концерте для всей бригады в Одессе. И он состоится уже после победы.



Святослав Вакарчук с военными / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

"От себя добавлю, что такие выступления придают сил и энергии под открытым небом. Мы точно сделаем большой концерт Океана Эльзы в Одессе для всей бригады после нашей Победы", – добавил Вакарчук.



Святослав Вакарчук с военными / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука