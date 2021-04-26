Святослав Вакарчук зворушливо привітав дружину з днем народження та показав її рідкісне фото

26 квітня 2021 , 13:16
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Джерело:

інстаграм Святослава Вакарчука

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив рідкісне фото коханої дружини Лялі Фонарьової. Артист таким чином привітав обраницю з днем народження.

Вакарчук тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей та рідко розповідає про кохану. В декількох інтерв'ю Святослав натякав на те, що одружений з Лялею Фонарьовою і в особливий для неї день поділився чуттєвою світлиною. 

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Фото дружини Святослава Вакарчука

Народний улюбленець оприлюднив миловидний кадр у Вербну неділю. У цей день в сім'ї Вакарчука було подвійне свято. Ще його кохана святкувала день народження.

Ляля позувала на камеру, заховавшись за гілочками верби. Вона мило усміхалася та зачаровувала проникливим поглядом.

"Ось і весна настала!", – з ніжністю написав у публікації Вакарчук. 


Дружина Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

У коментарях прихильники Святослава долучаються до привітань та адресують його дружині приємні слова.

  • "Зі святом вас і вашу весну!"
  • "З днем народження, Лялю! Тепер точно має прийти справжня весна!"
  • "Передавайте вітання з днем народження!"
  • "Красуня! Обожнюю!"
  • "Красуня! Вітаємо!"
Автор: Христина Кобак