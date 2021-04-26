Вакарчук держит личную жизнь подальше от посторонних глаз и редко рассказывает о любимой. В нескольких интервью Святослав намекал на то, что женат на Ляле Фонаревой и в особый для нее день поделился чувствительной фотографией.
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Фото жены Святослава Вакарчука
Народный любимец обнародовал миловидный кадр в Вербное воскресенье. В этот день в семье Вакарчука был двойной праздник. Еще его любимая праздновала день рождения.
Ляля позировала на камеру, спрятавшись за веточками вербы. Она мило улыбалась и очаровывала проницательным взглядом.
"Вот и весна наступила!", – с нежностью написал в публикации Вакарчук.
Жена Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука
В комментариях поклонники Святослава приобщаются к поздравлениям и адресуют его жене приятные слова.
- "С праздником вас и вашу весну!"
- "С днем рождения, Ляля! Теперь точно должна прийти настоящая весна!"
- "Передавайте поздравления с днем рождения!"
- "Красавица! Обожаю!"
- "Красавица Поздравляем!"