Вакарчук держит личную жизнь подальше от посторонних глаз и редко рассказывает о любимой. В нескольких интервью Святослав намекал на то, что женат на Ляле Фонаревой и в особый для нее день поделился чувствительной фотографией.

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Фото жены Святослава Вакарчука

Народный любимец обнародовал миловидный кадр в Вербное воскресенье. В этот день в семье Вакарчука был двойной праздник. Еще его любимая праздновала день рождения.

Ляля позировала на камеру, спрятавшись за веточками вербы. Она мило улыбалась и очаровывала проницательным взглядом.

"Вот и весна наступила!", – с нежностью написал в публикации Вакарчук.



Жена Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

В комментариях поклонники Святослава приобщаются к поздравлениям и адресуют его жене приятные слова.