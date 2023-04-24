Хочеться, щоб він був тут, – Вакарчук зі щемом згадав покійного Кузьму Скрябіна

Лідер гурту "Океану Ельзи" поділився з прихильниками ностальгійними почуттями. Він згадав Андрія Кузьменка та його ранню музику.

Український музикант Святослав Вакарчук поділився на особистій сторінці зворушливим дописом. Він зізнався, що послухав ранній альбом "Скрябіна" та відчув ностальгію за тими часами.

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Святослав Вакарчук згадав Кузьму

Лідер "Океану Ельзи" згадав покійного колегу – Андрія Кузьменка. Він зізнався, що зараз його дуже не вистачає та показав архівне фото музикантів.

"Послухав ранній Скрябін. Повернувся в ті перші роки "Океанів". "Птахи" на фестивалі в Оперному. Train на території А. L.V на радіо. Такий ледь осяжний запах того "нашого Львова"… Вірменка, Вавілон. Аж ком в горлі".

І музика. Настрій Joy Division і Depeche Mode. Харизма Кузьми. Музикальність Шури. Господи, як хочеться повернутись в ті часи хоч на мить.. Як хочеться, щоб Кузьма був тут, поруч з нами… – поділився Святослав.

Цим дописом артист хотів донести, що варто цінувати те, що маємо, поки воно з нами. "Відчуваю, як щось всередині мене просто кричить: Друзі! Цінуймо те, що маємо, поки воно поруч… Особливо, в цей складний час. Цінуймо один одного, допомагаймо один одному. Воно того вартує. Воно зробить нас усіх сильнішими! Будьмо разом! До смерті і довше".

Вакарчук і Кузьма / Фото з інстаграму музиканта

Шанувальники погодилися зі Святославом Вакарчуком. Його допис зворушив багатьох:

"Обожнюю Скрябін і Океан. І пам'ятаю ті часи також";

"Сильний допис! Так, Андрія Кузьменка дуже не вистачає, його простої філософії життя";

"Скрябіна дуже не вистачає";

"Кузьми страшенно не вистачає ці всі роки… катастрофічно!!! Велика втрата для всіх українців";

"Так, ранній Скрябін дуже недооцінений".

Нещодавно Святослав Вакарчук також згадував покійного батька Івана. У день народження колишнього ректора він поділився словами тата, які часто згадує: "Як можеш чимось не займатись – не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити". На той момент музикант був на Донбасі.