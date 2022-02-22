Вакарчук вшанував пам'ять Дзюби і пообіцяв йому зробити Україну "сильною європейською державою"

Український виконавець Святослав Вакарчук вшанував пам'ять відомого українського діяча та дисидента Івана Дзюбу, який помер вранці 22 лютого. Артист зазначив, що той відійшов у вічність у час важких для країни випробувань.

Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що у такий складний час Бог вирішив покликати до себе Івана Дзюбу.

Важливо Помер Герой України, дисидент Іван Дзюба

Іван Дзюба боровся за Україну і залишив її нам незалежною. Тепер ми мусимо робити так, щоб Україна була сильною європейською державою. Зробимо, Іване Михайловичу! Обов’язково зробимо! Спочивайте з Богом!

– пообіцяв Вакарчук.



Помер Іван Дзюба – реакція Вакарчука / Фото з фейсбуку артиста

Що відомо про Івана Дзюбу