Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що у такий складний час Бог вирішив покликати до себе Івана Дзюбу.
Важливо Помер Герой України, дисидент Іван Дзюба
Іван Дзюба боровся за Україну і залишив її нам незалежною. Тепер ми мусимо робити так, щоб Україна була сильною європейською державою. Зробимо, Іване Михайловичу! Обов’язково зробимо! Спочивайте з Богом!
– пообіцяв Вакарчук.
Помер Іван Дзюба – реакція Вакарчука / Фото з фейсбуку артиста
Що відомо про Івана Дзюбу
- Зазначимо, що Іван Дзюба народився на Донбасі у липні 1931 року в родині селян, але під час Голодомору родина переїхала у робітниче селище Новотроїцьке.
- Згодом чоловік переїхав у Київ та почав публікуватись. Він був у близьких стосунках з Василем Стусом, В'ячеславом Чорноволом, Ліною Костенко та багатьома іншими легендарними діячами.
- У 1973 році його засудили до 5 років ув'язнення і 5 років заслання за "антирадянську" працю "Інтернаціоналізм чи русифікація?".
- В сучасній Україні продовжував літературну творчість та пильно стежив за ситуацією у державі.