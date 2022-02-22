Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что в такое сложное время Бог решил позвать к себе Ивана Дзюбу.

Важно Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба

Иван Дзюба боролся за Украину и оставил ее нам независимой. Теперь мы должны делать так, чтобы Украина была сильным европейским государством. Сделаем, Иван Михайлович! Обязательно сделаем! Покойтесь с Богом!

– пообещал Вакарчук.



Умер Иван Дзюба – реакция Вакарчука / Фото из фейсбука артиста

Что известно об Иване Дзюбе: