Святослав Вакарчук показав, як виглядає будівля Миколаївської ОВА після бомбардування

Лідер гурту "Океан Ельзи" продовжує їздити містами України, в яких тривають бойові дії. Музикант побував в Миколаєві, де разом з військовим зняв відео на тлі зруйнованої ОВА, куди нещодавно влучила ворожа ракета.

29 березня російські окупанти влучили в будівлю Миколаївської ОВА. В результаті цієї атаки загинули 30 людей. Рятувальники завершили пошукові роботи. На місці трагедії побував Святослав Вакарчук.

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Святослав Вакарчук показав Миколаївську ОВА

Музикант побував на півдні України, де відвідав міста, які продовжують страждати від дій з боку окупантів. Російські загарбники зрозуміли, що не зможуть захопити Миколаїв, тому вирішили бомбардувати місто з повітря. Одна з ракет влучила в 9-поверхову адміністративну будівлю та зруйнувала її центральну секцію.

Святослав Вакарчук разом із другом побував біля Миколаївської ОВА. Він записав відео на тлі зруйнованої будівлі, під завалами якої знайшли тіла 30 людей.

Ми не пробачимо жодного будинку та жодного життя. За всі відплатимо. Вони руйнують наші будинки, але їм ніколи не зламати нашу волю. За кожну вбиту нашу людину буде розплата,

– наголосив артист.

Святослав Вакарчук побував біля Миколаївської ОВА: дивіться відео онлайн