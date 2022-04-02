Святослав Вакарчук похвалився дорослою донькою, яка волонтерить у Львові: рідкісне фото

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук з першого дня війни їздить по країні та піднімає бойовий дух у містах, які зазнали обстрілів. Зараз він у Львові. Там і його пасербиця Діана, донька екскоханої Лялі Фонарьової. Вона теж волонтерить.

46-річний музикант сфотографувався на площі Ринок у рідному Львові. Поряд з ним позувала донька його колишньої цивільної дружини Лялі Фонарьової, з якою Вакарчук був разом більш як 20 років. Схоже, з Діаною він залишився в добрих стосунках.

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Рідкісне фото Вакарчука з донькою Діаною

Удвох вони тримали синьо-жовтий прапор від бійців 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, котрий співаку передали в подарунок.

У підписі фронтмен "Океану Ельзи" розповів, що у Львові його прийомна донька з перших днів війни. Вона об'єдналася з друзями та шукає прихисток у Європі біженцям, що евакуювалися з гарячих точок на Сході.

Вона разом з командою однодумців волонтерить у Львові з перших днів війни. Допомагають біженцям зі Сходу, що потрапили до Львова, знайти прихисток в різних містах Європи,

– похвалився Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук з донькою Лялі Фонарьової у Львові / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

про розрив з Лялею Фонарьовою Вакарчук оголосив 12 червня, за кілька тижнів після того, як вперше став батьком . Сина Івана йому нібито наприкінці травня народила продюсерка Євгенія Яцута.

Повний текст публікації Святослава Вакарчука:

Цей прапор – подарунок від бійців 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади. Розгорнули його у Львові разом з донькою Діаною. До речі, вона разом з командою однодумців волонтерить у Львові з перших днів війни. Допомагають біженцям зі Сходу, що потрапили до Львова, знайти прихисток в різних містах Європи.