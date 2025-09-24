Подробицями Вакарчук поділився у новому випуску "Цейво подкасту". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал стендап-коміка Василя Байдака.

Дивіться також Зворушує до глибини душі: Вакарчук випустив щемливу пісню про кохання в дуеті з SHUMEI

Святослав Вакарчук розповів, що гурт "Океан Ельзи" міг називатися "Спостереження шторму".

Одного разу Денис Глінін (ударник "Океану Ельзи" – Showbiz 24) приніс платівку британського класичного гурту Jethro Tull. Альбом називався Stormwatch – "Спостереження шторму". Він каже: "Ось це прикольна назва. Може, ми б так назвались?". Назва прикольна, але ми так не назвались,

– пригадав музикант.

Чому варто подивитися фільм про "Океан Ельзи"?

6 листопада 2025 року в кінотеатрах вийде фільм про гурт, який називається "Океан Ельзи: Спостереження Шторму".

Там є багато відповідей на питання, які мені завжди ставлять. І ми нарешті наважились відповісти й розказати правду про багато речей, про які ходять чутки, домисли,

– поділився Вакарчук.

Музикант додав, що у фільмі є інтерв'ю учасників першого складу гурту "Океан Ельзи", тих, хто з ними виступав, а також людей, які були дотичні до створення колективу.

Багато речей, про які говориться в цьому фільмі, я особисто ніколи не розказував і не наважувався ділитись з іншими людьми. Ну, наприклад, деталі свого особистого життя, про своїх дітей, про ті речі, про які стараюся не говорити,

– зізнався він.

Випуск "Цейво подкасту" зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео онлайн

До речі! На офіційному ютуб-каналі "Океану Ельзи" вже вийшов трейлер стрічки.

Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму": головне