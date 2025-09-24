Подробицями Вакарчук поділився у новому випуску "Цейво подкасту". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал стендап-коміка Василя Байдака.
Дивіться також Зворушує до глибини душі: Вакарчук випустив щемливу пісню про кохання в дуеті з SHUMEI
Святослав Вакарчук розповів, що гурт "Океан Ельзи" міг називатися "Спостереження шторму".
Одного разу Денис Глінін (ударник "Океану Ельзи" – Showbiz 24) приніс платівку британського класичного гурту Jethro Tull. Альбом називався Stormwatch – "Спостереження шторму". Він каже: "Ось це прикольна назва. Може, ми б так назвались?". Назва прикольна, але ми так не назвались,
– пригадав музикант.
Чому варто подивитися фільм про "Океан Ельзи"?
6 листопада 2025 року в кінотеатрах вийде фільм про гурт, який називається "Океан Ельзи: Спостереження Шторму".
Там є багато відповідей на питання, які мені завжди ставлять. І ми нарешті наважились відповісти й розказати правду про багато речей, про які ходять чутки, домисли,
– поділився Вакарчук.
Музикант додав, що у фільмі є інтерв'ю учасників першого складу гурту "Океан Ельзи", тих, хто з ними виступав, а також людей, які були дотичні до створення колективу.
Багато речей, про які говориться в цьому фільмі, я особисто ніколи не розказував і не наважувався ділитись з іншими людьми. Ну, наприклад, деталі свого особистого життя, про своїх дітей, про ті речі, про які стараюся не говорити,
– зізнався він.
Випуск "Цейво подкасту" зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео онлайн
До речі! На офіційному ютуб-каналі "Океану Ельзи" вже вийшов трейлер стрічки.
Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму": головне
Режисером фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" став Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзєв.
Це перший документальний проєкт SWEET.TV Originals, який створили у співпраці з командою гурту. Виробництвом стрічки займалася кінокомпанія KNIFE! Films.
Серед ключових тем фільму – становлення "Океану Ельзи" у Львові, переїзд до Києва, релізи альбомів, які стали культовими, зміна складу, шлях до найбільших стадіонів України й світових майданчиків, створення улюблених хітів, тури колективу, участь у революціях і підтримка під час війни.