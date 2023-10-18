Після 10 років співпраці: Святослав Вакарчук більше не продюсуватиме Христину Соловій

Христина Соловій є однією із найпопулярніших співачок української естради. Її ніжний голос та проникливі тексти захоплюють слухачів не лише в Україні, а й за кордоном. Свій творчий шлях виконавиця починала під керівництвом Святослава Вакарчука.

Втім, днями Христина опублікувала допис, де показала архівні фото з лідером гурту "Океан Ельзи" та за сумісництвом її продюсером. Водночас вона заявила, що їхня співпраця добігла кінця.

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Вакарчук та Соловій завершили співпрацю

Співачка подякувала продюсеру за створення альбому лемківських пісень, за цінні поради, досвід, віру та підтримку.

Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму у 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую,

– написала виконавиця.

Христина наголосила, що це була неймовірна співпраця, яка завершилась згідно з домовленостями та без скандалів. "Далі — сама", – підсумувала Соловій.

Співпраця Вакарчука та Соловій: що відомо