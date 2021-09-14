Ще два роки тому у ЗМІ розповідали, що одногодинний виступ Тіни Кароль у новорічну ніч коштує 20 тисяч євро – 600 тисяч гривень. Оскільки Тіна Кароль скоро дасть концерт у місті Мелітополь, 25 вересня, тому на Prozorro стало відомо, що концерт обійдеться бюджету міста у 388 тисяч гривень.

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Наразі вартість концерту вже затвердили.



Концер Тіни Кароль у Мелітополі / Скриншот з сайту Prozorro

Варто додати, що ціна за концерт Тіни Кароль на Дні міста не є настільки карколомною у порівнянні з виступом Джамали на "Кримській платформі" перед Днем Незалежності цього року. Всього за одну пісню "1944", з якою вона перемогла на Євробаченні-2016, їй заплатити 337 тисяч гривень.