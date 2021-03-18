Вона все не так зрозуміла, – священник англіканської церкви заперечив таємне весілля Меган Маркл

У скандальному інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл з Опрою Вінфрі стало відомо, що пара начебто провела таємну церемонію весілля за три дні до самого дійства 19 травня 2018 року. Про це не знав ніхто, окрім наречених та архієпископа Кентерберійського. Втім, іншим священник спростував це, оскільки, на його думку, це була всього лиш приватна розмова, а не таїнство одруження.

В інтерв'ю 7 березня Меган Маркл вперше розповіла, що вийшла заміж за принца Гаррі за 3 дні до публічної церемонії, яка транслювалась на весь світ. Вона хотіла, аби це було свято лише для них двох.

До теми Відбулося на 3 дні раніше, – Меган Маркл розповіла про таємне весілля з принцом Гаррі

Це було видовище для всього світу. Але ми хотіли, щоб ця церемонія була лише нашою,

– поділилася Маркл.

Тому Меган та Гаррі обмінялися обітницями у своєму задньому дворі, а на таємній церемонії був лише архієпископ Кентерберійський, який і провів її. У свідоцтво про шлюб вказана дата саме того дня.



Таїнство одруження Меган і Гаррі 19 травня 2018 року з архієписком Кентеберійським / Фото Getty Images

Вона в цьому не розбирається, – священник Марк Едвардс

Таке зізнання спровокувало чимало розмов у пресі, тому Марк Едварс, який є священником церкви святого Матвія в Даннінгтоні, графство Йоркшир, і церкви Святого Кутберта в Единбурзі, Шотландія, у розширеному коментарі для The Daily Mail пояснив власне бачення ситуації. Свої думки він навів лише після того, як до нього звернулись представники із Ламбетського палацу – резиденції Джастіна Велбі, архієпископа Кентерберійського, який нібито влаштував таємне весілля Меган і Гаррі. Сам архієпископ від коментарів відмовився.

Джастін не влаштовує приватних весіль. Меган – американка, вона просто все не так зрозуміла. Вона в цьому не розбирається. Джастін віч-на-віч поговорив з парою, але я можу запевнити вас, що ніякого весілля до телетрансляції не було,

– прокоментував Марк Едвардс.

Він додав, що це була не більше ніж приватна бесіда між Джастіном і нареченими. Священник висловив також занепокоєння щодо того, до яких наслідків можуть привести необережні слова Меган:

"Це ставить нас, священників, в скрутне становище щодо того, що являє собою весілля англіканської церкви. Чи обов'язкові свідки, деяка процедура і законність, або тепер це просто приватна домовленість з представниками духовенства? Чи можемо ми тепер проводити приватні весілля без свідків у звичайних садах? ... Під час карантину до мене зверталися люди з питанням, чи можуть вони влаштувати приватні весілля, і мені доводилося пояснювати, що це не буде вважатися законним весіллям і не буде відповідати канонам церкви", – пояснив священник Марк Едвардс.

Варто прочитати Королівські весілля Великої Британії: від Єлизавети II до принцеси Беатріс



Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото Getty Images

Що відомо про весілля Меган Маркл і принца Гаррі?