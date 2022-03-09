"На свій 36 день народження я жадав перемоги": Мірошниченко розповів, як воює за Україну у тилу

Український телеведучий Тимур Мірошниченко 9 березня святкує день народження. Та він не проводить його на вечірках, а воює в тилу, адже допомагає українцям волонтерством.

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко святкує день народження. Однак цей день для нього не є надто щасливим, адже пройшло вже 2 тижні, як Україна переживає страшні часи історії.

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Тимур Мірошничнко записав відео у день народження

Водночас ведучий підкреслив, що з іншого боку Україна переживає важливі та надихаючі часи, коли вся країна об'єдналась.

"Я бачу ці кілометрові черги до військкоматів, коли по декілька днів можна стояти й все одно не потрапити навіть на запис. Я бачу, як люди з усіх куточків країни намагаються робити щось корисне для своєї держави і я закликаю всіх, хто зараз де б не був, виявляти якісь свої приховані таланти й робити те, що ви можете", – закликав Тимур Мірошниченко.

Телеведучий зізнався, що й він знайшов прихований талант. Замість журналістики та телебачення зараз він займається перевезенням.

Я можу провести, як виявилося, за кермом, поспіль 25 годин, без зупину кудись їхати. За ці 2 тижні намотав вже понад 10 тисяч кілометрів, мотаючись від кордону до кордону, когось підвозячи, комусь щось забираючи, відвозячи все необхідне для наших волонтерських штабів, тероборони, ЗСУ,

– розповів Мірошниченко.

Чоловік додав, що зараз не варто опускати рук. Адже зараз кується історія нової сучасної України: "Я впевнений, що до перемоги залишилося ще зовсім трішечки й ми зможемо з вами відсвяткувати все, що можна за величезним столом, який накриють від Ужгорода до Луганська, від Луцька до Ялти".

На свій 36 день народження я понад усе жадав перемоги Україні. Але певно треба ще трохи почекати. Та знаю, що вона не за горами,

– написав Тимур у дописі.

Тимур Мірошниченко звернувся до українців:

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко з родиною був в епіцентрі обстрілів Києва. Тому він забрав дружину й дітей та виїхав зі столиці. Однак залишився в Україні.

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Текст публікації Тимура Мірошниченка

На свій 36 день народження я понад усе жадав перемоги Україні.

Але певно треба ще трохи почекати. Та знаю, що вона не за горами. Бо вже другий тиждень чоловіки нашої родини не можуть потрапити до лав захисників! Черги на кілометри лише ростуть!

Але перемога кується в тилу! Пам‘ятайте це! Кожен із нас може бути корисним, варто лише згадати про свої таланти. Дякую всім за тисячі привітань, найкращим подарунком будуть термушки для наших хлопців, які ми наразі закуповуємо для них. Ось картка моєї дружини, на яку всі охочі можуть кинути трохи тепла для тих, хто боронить наш спокій. 5168742718046133

В інстаграм поки не повертаюсь, але про це прозвітую! Слава Україні!