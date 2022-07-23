Світові знаменитості підтвердили участь у саміті Зеленської: які зірки у переліку

Другий саміт перших леді та джентльменів відбудеться вже сьогодні, 23 липня. Участь в ньому підтвердили відомі світові зірки.

23 липня, у суботу, відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів, що організовує Олена Зеленська. У заході візьмуть участь не тільки перші люди країн, але й селебрітіз.

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Зірки візьмуть участь у саміті перших леді

Міністерство закордонних справ повідомило, що відомі зірки вже підтвердили свою участь. Серед них такі знаменитості:

посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем,

актор Річард Гір,

Ештон Катчер,

Міла Куніс,

всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган.

Що відомо про Другий саміт перших леді та джентльменів

Головною темою заходу є "Людина". Це зумовлено тим, що запорукою відновлення країни є саме людський капітал. Перші леді та джентльмени обговорюватимуть повоєнне життя України та світу, а також основні теперішні проблеми.

Саміт проходитиме офлайн та онлайн – відбудеться телеміст між 5 країнами. Одна студія буде розміщена в Україні, 4 інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Захід транслюватимуть 20 країн.