Світові знаменитості підтвердили участь у саміті Зеленської: які зірки у переліку
Джерело:фейсбук МЗС України
Другий саміт перших леді та джентльменів відбудеться вже сьогодні, 23 липня. Участь в ньому підтвердили відомі світові зірки.
23 липня, у суботу, відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів, що організовує Олена Зеленська. У заході візьмуть участь не тільки перші люди країн, але й селебрітіз.
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Зірки візьмуть участь у саміті перших леді
Міністерство закордонних справ повідомило, що відомі зірки вже підтвердили свою участь. Серед них такі знаменитості:
- посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем,
- актор Річард Гір,
- Ештон Катчер,
- Міла Куніс,
- всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган.
Що відомо про Другий саміт перших леді та джентльменів
Головною темою заходу є "Людина". Це зумовлено тим, що запорукою відновлення країни є саме людський капітал. Перші леді та джентльмени обговорюватимуть повоєнне життя України та світу, а також основні теперішні проблеми.
Саміт проходитиме офлайн та онлайн – відбудеться телеміст між 5 країнами. Одна студія буде розміщена в Україні, 4 інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Захід транслюватимуть 20 країн.
- Загалом на саміті обговорять основні 4 теми – вимушені переселенці, діти та освіта, медицина, жінки.
- Цілі заходу такі: грантова допомога у навчанні, програми реабілітації людей за кордоном, медичні послуги.