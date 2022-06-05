Світові зірки й королівська сім'я: якою була грандіозна платинова вечірка на честь Єлизавети II

У Великій Британії відбувся концерт з нагоди платинового ювілею правління Єлизавети II. На святкуванні зібралось безліч членів родини.

У Лондоні та Великій Британії продовжуються святкування з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II. Вчора ввечері, 4 червня, відбувся великий концерт.

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Концерт до платинового ювілею Єлизавети II

Свято відбулось на подвір'ї Букінгемського палацу, куди завітало понад 22 тисячі шанувальників. "Платинову вечірку" присвятили також вкладу Великобританії та Співдружності в моду, спорт, навколишнє середовище та музику під час рекордного правління королеви.

Сама Єлизавета II не була присутньою на заході через проблеми з пересуванням. Тому вона спостерігала за урочистостями з телевізора у Віндзорського замку.

На святі були присутні герцоги Кембриджські – Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з дітьми тільки-но повернулись з Уельсу.

Концерт до платинового ювілею: дивіться відео

Принц Чарльз та принц Вільям виступили перед публікою зі зворушливими промовами.

"Хоча нічия бабуся не дякує їм за те, що вони говорять про її вік, моя власна бабуся живе вже майже сторіччя. За цей час людство отримало вигоду з неймовірних технологічних розробок та наукових проривів. І хоча ці прориви підвищили наше усвідомлення того впливу, який люди здійснюють на наш світ, наша планета стала більш крихкою. Сьогодні, 2022 року, коли королева святкує свій платиновий ювілей, нагальна потреба захистити й відновити нашу планету ніколи не була такою актуальною", – сказав принц Вільям.

На концерт прийшли світові знаменитості: Queen, Elbow, Duran Duran, Елтон Джон і навіть Сем Райдер, який посів 2 місце на цьогорічному Євробаченні.

На шоу були присутні й інші члени королівської сім'ї: принц Едвард і Софі, графиня Весекська з дітьми Луїзою та Джеймсом, принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці; принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, Пітер Філліпс та його дочки, Зара та Майк Тіндалли, герцог та герцогиня Глостерські, герцог Кентський; принц Майкл і принцеса Майкл Кентські та Сара Чатто та її сім'я.

"Платинова вечірка": відео