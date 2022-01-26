У світлому халаті: дружина Григорія Решетника позувала у домашньому образі
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Дружина Григорія Решетника поділилась з прихильниками новим фото. Зіркова дружина показала, як позувала у домашньому образі.
Дружина українського телеведучого Григорія Решетника активно веде блог в інстаграмі. Днями вона поділилась з фанами новим фото.
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Нові фото Христини Решетник
Зіркова дружина показала, як позувала у новій фотосесії. Вона постала перед камерою у домашній атмосфері – з різдвяною ялинкою на тлі та з чашкою теплого напою в руках.
Христина Решетник приміряла комфортний образ для зйомки – світлий халат. Однак вишуканості додали аксесуари – делікатна підвіска та каблучка.
Кохана ведучого вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
У підписі до фото Христина Решетник поділилась, як їй вдається встигати все з трьома дітьми та чоловіком-зіркою.
Все просто – я займаюсь тим, що приносить мені колосальне задоволення, надихаюсь здобутками інших і мене оточують люди, які транслюють щастя. Totally love у всьому,
– зізналась вона.
Шанувальники активно коментують новий допис зіркової дружини. Вони зізнаються, що часто надихаються її стилем життя:
- "Така гарна";
- "Розумничка";
- "Найкраща";
- "Красуня";
- "Яка ви гарна";
- "А мене надихаєте ви".
Текст публікації Христини Решетник
Ви часто запитуєте, як мені вдається все встигати з трьома дітьми й чоловіком-зіркою? І при цьому залишатися постійно на такому позитиві?
Все просто – я займаюсь тим, що приносить мені колосальне задоволення, надихаюсь здобутками інших і мене оточують люди, які транслюють щастя.
Totally love у всьому.
Така і зйомка сьогодні була у мене – яка наповнила емоціями. 2022 – ти уже увірвався в моє життя з такою класною енергією і динамікою, що мені уже дуже цікаво, що буде далі!