Дружина українського телеведучого Григорія Решетника активно веде блог в інстаграмі. Днями вона поділилась з фанами новим фото.

Дивіться також Один із проявів сміливості, – Надя Дорофєєва зробила нове татуювання

Нові фото Христини Решетник

Зіркова дружина показала, як позувала у новій фотосесії. Вона постала перед камерою у домашній атмосфері – з різдвяною ялинкою на тлі та з чашкою теплого напою в руках.

Христина Решетник приміряла комфортний образ для зйомки – світлий халат. Однак вишуканості додали аксесуари – делікатна підвіска та каблучка.

Кохана ведучого вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

У підписі до фото Христина Решетник поділилась, як їй вдається встигати все з трьома дітьми та чоловіком-зіркою.

Все просто – я займаюсь тим, що приносить мені колосальне задоволення, надихаюсь здобутками інших і мене оточують люди, які транслюють щастя. Totally love у всьому,

– зізналась вона.

Шанувальники активно коментують новий допис зіркової дружини. Вони зізнаються, що часто надихаються її стилем життя:

"Така гарна";

"Розумничка";

"Найкраща";

"Красуня";

"Яка ви гарна";

"А мене надихаєте ви".

Текст публікації Христини Решетник

Ви часто запитуєте, як мені вдається все встигати з трьома дітьми й чоловіком-зіркою? І при цьому залишатися постійно на такому позитиві?

Все просто – я займаюсь тим, що приносить мені колосальне задоволення, надихаюсь здобутками інших і мене оточують люди, які транслюють щастя.

Totally love у всьому.

Така і зйомка сьогодні була у мене – яка наповнила емоціями. 2022 – ти уже увірвався в моє життя з такою класною енергією і динамікою, що мені уже дуже цікаво, що буде далі!