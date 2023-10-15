Зі сльозами встаю, – Тарабарова розповіла про проблеми зі здоров'ям після третьої вагітності
Джерело:"Слава +"
У квітні українська співачка Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Вона народила донечку Поліну. Крім того, знаменитість з чоловіком виховує сина Івана та доньку Марію. Днями Тарабарова розповіла про труднощі, з якими стикнулася після третьої вагітністі.
З'ясувалося, що артистці зараз дуже важко. Вона часом посеред ночі плаче, оскільки не може підняти своє тіло з ліжка. До того ж Світлана повідомила, що її чекає декілька операцій, які потрібно зробити після третьої вагітності.
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Світлана Тарабарова розповіла про труднощі
Співачка зізналася, що радіє, що має молоко і може годувати свою доньку, однак інколи це робити дуже важко.
Іноді я просто плачу вночі, тому що я не можу підняти своє тіло, а Поліна плаче, хоче їсти. Я зі сльозами встаю, беру її, кажу: "Донечко, ми все зможемо". Але я все одно вдячна, що є молоко, тому що багатьом жінкам не щастить з молоком,
– сказала Тарабарова.
Крім того, за словами виконавиці, народжувати третю дитину підряд – дуже складно для здоров'я.
"Це такі інтимні моменти, але жінки, які народжували третю дитину, знають, із чим зіштовхуються. Мені треба буде зробити декілька операцій. Нескладних, але треба. Проблеми з деякими органами, тому що складна вагітність була. Ти постійно хвилюєшся, у стресі, і це дає наслідки. Хребет посипався", – поділилася співачка.
До того ж Світлана наголосила, що кожна вагітність – це дуже важка фізична робота: "Твої органи в шоці. І ти в шоці".
Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн
Третя вагітність Світлани Тарабарової: що відомо
- 10 листопада 2022 року співачка повідомила про третю вагітність. У розпал повномасштабного вторгнення звістка про майбутнє материнство спочатку налякала виконавицю. Однак Світлана запевняє, що саме ця дитина стала порятунком для її родини.
- Батьки виконавиці, які на той час перебували в окупації, негативно відреагувала. Зокрема, мама Тарабарової сказала, що артистка безвідповідальна. Втім, згодом вона перепросила. Зараз бабуся дуже любить внучку і в них прекрасні взаємини.
- Вагітність знаменитості не проходила без труднощів. У Світлани був сильний токсикоз. Крім того, артистку турбувало безсоння.