З'ясувалося, що артистці зараз дуже важко. Вона часом посеред ночі плаче, оскільки не може підняти своє тіло з ліжка. До того ж Світлана повідомила, що її чекає декілька операцій, які потрібно зробити після третьої вагітності.

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Світлана Тарабарова розповіла про труднощі

Співачка зізналася, що радіє, що має молоко і може годувати свою доньку, однак інколи це робити дуже важко.

Іноді я просто плачу вночі, тому що я не можу підняти своє тіло, а Поліна плаче, хоче їсти. Я зі сльозами встаю, беру її, кажу: "Донечко, ми все зможемо". Але я все одно вдячна, що є молоко, тому що багатьом жінкам не щастить з молоком,

– сказала Тарабарова.

Крім того, за словами виконавиці, народжувати третю дитину підряд – дуже складно для здоров'я.

"Це такі інтимні моменти, але жінки, які народжували третю дитину, знають, із чим зіштовхуються. Мені треба буде зробити декілька операцій. Нескладних, але треба. Проблеми з деякими органами, тому що складна вагітність була. Ти постійно хвилюєшся, у стресі, і це дає наслідки. Хребет посипався", – поділилася співачка.

До того ж Світлана наголосила, що кожна вагітність – це дуже важка фізична робота: "Твої органи в шоці. І ти в шоці".

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Третя вагітність Світлани Тарабарової: що відомо