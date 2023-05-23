"Тільки в дуеті з Кобзоном": українці бурхливо реагують на скасування концерту Лободи в Києві

Днями комплекс Osocor Residence анонсував перший з початку повномасштабної війни концерт Світлани Лободи. Він мав би відбутися в Києві 25 серпня, щоб зібрати гроші на відновлення ЛОР-відділення "Охматдиту". Однак через суспільний осуд захід скасували.

За останні три дні на Світлану Лободу полилося стільки хейту, скільки не лилося з 24 лютого. Разом з нею під роздачу потрапив готельно-ресторанний комплекс Osocor Residence, якому закидають спробу відбілити антиукраїнську репутацію артистки. На щастя, концерт скасували, а гроші за вже куплені квитки повернуть. Це неабияк потішило користувачів соцмереж, передає 24 Канал.

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Реакція блогерів і соцмереж на скасування концерту Лободи

Одним з перших на скасування концерту Лободи відреагував блогер і громадський діяч Сергій Стерненко. У них з артисткою свої рахунки, адже в інтерв'ю Раміні вона нібито "публічно звинуватила його в тому, що він за гроші організовував протести" перед її концертами.

Тепер все. Концерт Лободи у Києві скасовано. Дякую, що ви не мовчали,

– написав він у телеграмі.

На розв'язку скандалу відреагував і військовослужбовець та журналіст Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц". Його обурило, що Osocor Residence прикривався благодійною метою, а тепер ще й внутрішньою єдністю.

"Внутрішня єдність з ким? З тими, хто всі роки мовчав про війну? Хто був на двох стільцях однією попою. Мовчали до лютого 2022, а зараз різко стали патріотами? За цю толерантність ми зараз платимо занадто велику ціну. Життями найкращих синів та доньок України. Немає сірого. Є біле і чорне. Україна і ворог. Крапка", – написав він просто в коментарях.

Реакція Штефана на скасування концерту Лободи / Скриншот з інстаграму Osocor Residence

Такої ж думки чимало користувачів інстаграму:

"Вам прикро, що не прокатило. Не прикривайте благодійністю те, що нею не є";

"Не треба з людей робити дурнів. Благодійна мета, про яку отримувач "благодійності" навіть і не чув";

"Навіть концерт скасувати нормально не змогли. Зробили так, що всі дурні, а ви такі білі і пухнасті, думаєте лише про дітей";

"Я розумію, що вам прикро повертати аванс Свєті, але все ж, скільки вам заплатила колаборантка Лобода за проведення цього концерту?";

"Все правильно! Концертів Лободи в Україні більше ніколи не буде. Спробувала один анонсувати, побачила народний гнів. Нехай більше і не планує ніколи їх".

Однак є й ті, хто сипле жартами через сольник Світлани Лободи, який "обламався":

"Концерт Лободи може бути тільки в дуеті з Кобзоном";

"Шкода, так хотілось пана Стерненка побачити";

"Лабуда-буді-дабуді-дабуда скасовано! Бо нам не потрібні "малінькіє люді";

"Тепер можна пробувати Ані Лорак";

"Та що ви там благодійністю прикриваєтесь? Ще Лорачку покличте, щоб назбирати на памперси для pycнi";

"Супер! А гроші я б не повертала. Буде розплата за відсутність розуму і совісті";

"Оприлюдніть імейли того, хто придбав квитки".

Тут варто зауважити, що спочатку, навіть на тлі обурення українців, в Osocor Residence оголосили, що скасовувати концерт не будуть. Там пояснювали, що "завжди ретельно підходять до вибору артистів, які беруть участь у благодійних заходах". До того ж вони нібито ніколи не затверджують з "Охматдитом" артистів та афіші, тож саме тому в дитячій лікарні ні сном ні духом, що на відновлення їхнього ЛОР-відділення збиратиме Лобода.