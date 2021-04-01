Ніколи не думала, що це так боляче, – Світлана Тарабарова на зйомках розбила ніс об двері

Українська співачка Світлана Тарабарова перед зйомками травмувала ніс об одвірок. На вході до телеканалу вона не помітила двері та врізалася в них. Попри шалену біль артистка не скасувала знімання.

Виконавиця зізналася, що біль після удару була шаленою, проте вона не змогла скасувати зйомки. До того, як у Світлани з'явився набряк, вона встигла відзняти заплановане.

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Світлана Тарабарова розбила ніс

Артистка поділилася, що приїхала на студію для запису Shazam Charty, проте на вході не побачила двері та вдарилася об одвірок.

Я ніколи не думала, що це так боляче. Був хруст, зірочки на очах досі є. Як таке могло статися? Я не розумію,

– розповіла Світлана.

Тарабарова додала, що крові не було, ніс також залишився у звичному положенні. Проте набряк і запаморочення є. Також з'явився великий синець. При такому ударі можливий струс мозку.

Це неймовірно боляче. Але треба було працювати, я не могла підвести команду. Тому, стиснувши зуби та усміхаючись, попрямувала на знімальний майданчик,

– поділилася зірка.

Співачка показала травмований ніс, а також закликала підписників бути обережнішими.

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