Світлана Тарабарова замилувала новим фото з маленькою донечкою

Відома українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з прихильником новим фото. Вона показала, як проходить її ранок з донечкою Марічкою.

Успішна виконавиця Світлана Тарабарова вважається однією зі зразкових зіркових матусь українського шоу-бізнесу. Вона знаходить час і для виховання двох діток, і для розвитку себе як співачки. Також Тарабарова активно веде свій блог в інстаграмі, де публікує миловидні світлини малюків.

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Нове фото Світлани Тарабарової з донькою

Днями знаменитість оприлюднила ранковий кадр, на якому позувала разом з донечкою Марією. Дівчинка, якій нещодавно виповнилося 6 місяців, лежала на ліжку на животику, поруч зі своєю зірковою матусею. Світлана Тарабарова щиро усміхалась на камеру.

Для ранкової зйомки співачка приміряла стильний ніжно-ліловий костюм, що складався зі штанів та блузки на ґудзиках. Образ вона доповнила срібними сережками. Світлана Тарабарова – прихильниця натуральності, тому тільки розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Натомість 6-місячна Марічка постала у смугастій кофтинці та зі стильним головним убором з бантиком.

Бадьорість зранку для мами – це як сон на грудному вигодовуванні – майже неможливо. Але я вже зрозуміла, у будь-якій ситуації рятує спокійна усмішка,

– поділилась Світлана Тарабарова під фото.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Шанувальників зачарувала нова світлина артистки з донькою. Вони поділилися враженнями в коментарях: