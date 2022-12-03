Сказали, що я безвідповідальна, – Тарабарова про реакцію батьків з Херсона на третю вагітність

Співача Світлана Тарабарова втретє вагітна. Артистка розповіла, що про цю вагітність дізналася на перших тижнях. А також зізналася, як відреагували батьки та чоловік на поповнення в сім'ї.

Про третю вагітність артистка оголосила на початку листопада. Вона вже знає стать майбутньої дитини, але не розсекречує її. В новом інтерв'ю співачка поділилася лише терміном вагітності.

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Про первістка Івана Світлана дізналася на другому місяці вагітності, про доньку – приблизно на тому ж терміні. А ось про третю дитину стало відомо на перших тижнях. У Тарабарової був сильний токсикоз.

Зараз майже кінець п'ятого місяця. Цей час був дуже важким для мене,

– зізналася Тарабарова.

Як на третю вагітність відреагував чоловік Світлани

Співачка не приховує, що завжди відчувала, що буде мамою трьох дітей. Вона з коханим Олексієм планували третю дитину трішки пізніше, щоб набратися сил і не під час війни, але сталося так, як сталося.

Я була шокована. Олексій одразу почав шукати, як продати авто і купити мінівен (Сміється – 24 канал). Це була його перша реакція. І мінівен він купив,

– поділилася Тарабарова.

"Трішки пізніше я зрозуміла, що ця дитина мене врятувала. Війна. Більшість моїх родичів увесь цей час в окупації. Психологічно мені було дуже важко. Але, коли лікарі сказали, що, хвилюючись, я буду шкодити не собі, я зібралась і тепер менше хвилююсь. Звичайно, складно, але тримаю себе в руках. Тому ця дитина врятувала мене і всю родину. Всі зібралися, у нас з'явилася нова мета, щоб вистояти", – розповіла виконавиця.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Реакція сім'ї Тарабарової з Херсона

Однак підтримки від рідних, які були в окупації, артистка не отримала.

Підтримки було дуже мало. Я була шокована. Думала, що батьки будуть радіти, але сказали, що я безвідповідальна. Мама до сліз довела мене телефоном, казала: "Ти не думаєш головою, війна". Я їй: "Мамо, це вже сталося. Як ти можеш так казати? Я ж твоя третя дитина". Тоді мама попросила вибачення, бо всі на нервах, не можуть допомогти,

– поділилася Тарабарова.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення батьки Світлани залишаються в Херсоні. Місто звільнили, але зараз воно перебуває під постійними обстрілами з боку окупантів. Батьки не хочуть виїжджати з міста, живуть без світла, по воду ходять на річку, але духом не падають.