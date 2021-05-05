Світлана Тарабарова вразила стильним образом у лимонному костюмі: фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з підписниками новими яскравими фото з виступу. Вона підкорила мережу сміливим образом.

Відома українська артистка Світлана Тарабарова опублікувала на особистій сторінці світлини нового образу. Співачка добре знається на трендах, тому фани завжди із захопленням відгукуються про її look.

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Образ Світлани Тарабарової

Артистка позувала перед камерою на темному тлі. Вона обрала яскравий костюм лимонного кольору, що складався з широких штанів та стильного жакета. Під нього знаменитість одягнула чорний топ. Сміливості аутфітові додала напівпрозора хустина з чорним принтом, яку Світлана Тарабарова накинула на одне плече.

Широкий пояс в тон підкреслив бездоганну фігуру. Співачка доповнила образ масивним срібним та тонким ланцюжками. У вухах зірки виблискували сережки з камінцями.

Світлана Тарабарова зібрала волосся у високий кінський хвіст, а на обличчі зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі тінями та нафарбувала губи персиковою помадою.

У підписі до фото артистка поділилась думками про важливість речей. "Останнім часом постійно міркую на цю тему. Як правильно розставити пріоритети, не втратити рівновагу, відновити сили, яких просто не вистачає. А головне – як не загубити себе", – поділилась зірка.⠀

Світлана Тарабарова наголосила, що точно знає, що є найголовнішим – здоров‘я, віра, відчуття захопленості, відчуття, що все тільки починається.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

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