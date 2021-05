Леся Нікітюк продовжує приголомшувати публіку. Вона часто показує в інстаграмі свій look of the day і надихає підписниць на модні образи.

Стильний образ Лесі Нікітюк

Днями знаменитість поширила декілька ефектних кадрів, які зробила на балконі багатоповерхівки. Леся постала перед камерою в стильному і спокусливому костюмі чорного кольору. Вбрання складалося з обтислих штанів з високою посадкою й топу з опущеними рукавами. Такий look зірка поєднала з бежево-чорними туфлями на підборах.

Для доповнення весняного образу Нікітюк обрала мінімалістичну чорну сумочку, яку тримала в руці. Серед аксесуарів на блогерці були сережки, лаконічний ланцюжок та каблучки. Коротке волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках.



Весняний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Звісно, що така публікація не залишилася без уваги фоловерів телеведучої. Вони активно коментують допис та засипають Лесю компліментами.