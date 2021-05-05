Леся Нікітюк продовжує приголомшувати публіку. Вона часто показує в інстаграмі свій look of the day і надихає підписниць на модні образи.
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Стильний образ Лесі Нікітюк
Днями знаменитість поширила декілька ефектних кадрів, які зробила на балконі багатоповерхівки. Леся постала перед камерою в стильному і спокусливому костюмі чорного кольору. Вбрання складалося з обтислих штанів з високою посадкою й топу з опущеними рукавами. Такий look зірка поєднала з бежево-чорними туфлями на підборах.
Для доповнення весняного образу Нікітюк обрала мінімалістичну чорну сумочку, яку тримала в руці. Серед аксесуарів на блогерці були сережки, лаконічний ланцюжок та каблучки. Коротке волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках.
Весняний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Весняний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Весняний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Весняний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Звісно, що така публікація не залишилася без уваги фоловерів телеведучої. Вони активно коментують допис та засипають Лесю компліментами.
- "Супер! Красуня! Богиня!"
- "Яка ж ви красива!"
- "Красуня! Так тримати!"
- "Дуже гарна!"
- "Лесю, ви крута!"