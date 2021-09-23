Светлана Тарабарова год скрывала лицо дочери. Она публиковала фотографии с ней, но Мария всегда была изображена со спины или сбоку. Теперь артистка решилась познакомить поклонников с дочкой.
Смотрите также Юрий Горбунов показал, как провел вечер со старшим сыном: миловидное фото
Светлана Тарабарова показала лицо дочери
Артистка сделала трогательную публикацию, где поделилась яркими фотографиями малышки. Марию сфотографировала с большими розовыми шариками. Похоже, родители сделали для нее настоящий праздник.
Девочка позировала, сидя в детском кресле, и искренне улыбалась. Звездная мамочка одела ее в комбинезон в тон шарикам, а прическу довершила красивым обручем с бантиком. На одном из фото братик Иван нежно целует сестренку в щечку.
Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год!
– с нежностью от имени дочери написала Светлана.
Также Тарабарова добавила, что словами невозможно описать любовь к этой маленькой принцессе.
⠀
Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
Дети Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы
Поклонники артистки очень рады, что она наконец показала дочь. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес девочки. Также отмечают, что она очень похожа на Ивана.
- "Поздравляю маленькую красавицу. Пусть растет здоровой, умной, счастливой девочкой. Маленькая копия Ивана".
- "Очень красивая девочка, с днем рождения!"
- "Они же одинаковые с Иваном! Это супер! Пусть будет здоровой и счастливой! Всего наилучшего!"