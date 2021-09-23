Светлана Тарабарова год скрывала лицо дочери. Она публиковала фотографии с ней, но Мария всегда была изображена со спины или сбоку. Теперь артистка решилась познакомить поклонников с дочкой.

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Светлана Тарабарова показала лицо дочери

Артистка сделала трогательную публикацию, где поделилась яркими фотографиями малышки. Марию сфотографировала с большими розовыми шариками. Похоже, родители сделали для нее настоящий праздник.

Девочка позировала, сидя в детском кресле, и искренне улыбалась. Звездная мамочка одела ее в комбинезон в тон шарикам, а прическу довершила красивым обручем с бантиком. На одном из фото братик Иван нежно целует сестренку в щечку.

Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год!

– с нежностью от имени дочери написала Светлана.

Также Тарабарова добавила, что словами невозможно описать любовь к этой маленькой принцессе.

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Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы



Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы



Дети Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы



Дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы

Поклонники артистки очень рады, что она наконец показала дочь. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес девочки. Также отмечают, что она очень похожа на Ивана.