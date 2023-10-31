В ній я впізнаю себе, – Світлана Тарабарова замилувала мережу спільними фото з 3-річною донечкою

Співачка Світлана Тарабарова виховує трьох дітей. У своїх соцмережах вона часто ділиться сімейними кадрами.

Так, днями виконавиця опублікувала чарівні фотографії зі своєю 3-річною донькою Марією. Знаменитість зауважила, що попри неймовірну схожість із татом ззовні, дівчинка все ж успадкувала характер від матері.

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Світлана Тарабарова показалася зі старшою донькою

Співачка поділилася зворушливими фото з трирічною Марією. На кадрах мама і донька весело позували, обіймалися та сміялися. Світлана позувала у стильній сірій сорочці в поєднанні з шортами, а донька доповнила свій образ сірим светром в тон і білими шортами.

Хоч ззовні і схожа на тата, але в ній я впізнаю себе,

– написала зіркова матуся.

Артистка поділилася, що її донечка постійно виявляє надзвичайну цікавість до світу та сильне бажання швидко дорослішати. Марія, за словами мами, має чимало захоплень.

Виконавиця розповіла: "Вона танцює, вона малює, вона співає і рахує, і вміє спостерігати, що дуже важливо. І я кожного дня дякую Всесвіту, що стала мамою такої крихітки".

Реакція мережі

У коментарях шанувальники відмітили красу дівчинки і побажали щастя родині співачки.

"Щаслива мама, що має доньку. Бажаю щастя і радості на все життя!";

"Які ви гарні, а Марія справді схожа на тата";

"Марійка-наша любов з милими кучериками";

"Красуня";

"Яка красунечка".

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