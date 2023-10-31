В ній я впізнаю себе, – Світлана Тарабарова замилувала мережу спільними фото з 3-річною донечкою

31 жовтня 2023, 22:59
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Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова виховує трьох дітей. У своїх соцмережах вона часто ділиться сімейними кадрами.

Так, днями виконавиця опублікувала чарівні фотографії зі своєю 3-річною донькою Марією. Знаменитість зауважила, що попри неймовірну схожість із татом ззовні, дівчинка все ж успадкувала характер від матері. 

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Світлана Тарабарова показалася зі старшою донькою 

Співачка поділилася зворушливими фото з трирічною Марією. На кадрах мама і донька весело позували, обіймалися та сміялися. Світлана позувала у стильній сірій сорочці в поєднанні з шортами, а донька доповнила свій образ сірим светром в тон і білими шортами.

Хоч ззовні і схожа на тата, але в ній я впізнаю себе,
– написала зіркова матуся.

Артистка поділилася, що її донечка постійно виявляє надзвичайну цікавість до світу та сильне бажання швидко дорослішати. Марія, за словами мами, має чимало захоплень.

Виконавиця розповіла: "Вона танцює, вона малює, вона співає і рахує, і вміє спостерігати, що дуже важливо. І я кожного дня дякую Всесвіту, що стала мамою такої крихітки".

Реакція мережі 

У коментарях шанувальники відмітили красу дівчинки і побажали щастя родині співачки.

  • "Щаслива мама, що має доньку. Бажаю щастя і радості на все життя!";
  • "Які ви гарні, а Марія справді схожа на тата";
  • "Марійка-наша любов з милими кучериками";
  • "Красуня";
  • "Яка красунечка".

Діти Світлани Тарабарової: що відомо

  • У 2018 році Світлана Тарабарова та відомий продюсер Олексій Бондар вперше стали батьками. Первістка вони назвали Іваном.
  • Через два роки подружжя відсвяткувало народження доньки Марії.
  • Навесні, Світлана та Олексій знову стали батьками, у них народилася третя дитина Поліна.

Автор: Софія Хомишин