Так, днями виконавиця опублікувала чарівні фотографії зі своєю 3-річною донькою Марією. Знаменитість зауважила, що попри неймовірну схожість із татом ззовні, дівчинка все ж успадкувала характер від матері.
Не пропустіть Зі сльозами встаю, – Тарабарова розповіла про проблеми зі здоров'ям після третьої вагітності
Світлана Тарабарова показалася зі старшою донькою
Співачка поділилася зворушливими фото з трирічною Марією. На кадрах мама і донька весело позували, обіймалися та сміялися. Світлана позувала у стильній сірій сорочці в поєднанні з шортами, а донька доповнила свій образ сірим светром в тон і білими шортами.
Хоч ззовні і схожа на тата, але в ній я впізнаю себе,
– написала зіркова матуся.
Артистка поділилася, що її донечка постійно виявляє надзвичайну цікавість до світу та сильне бажання швидко дорослішати. Марія, за словами мами, має чимало захоплень.
Виконавиця розповіла: "Вона танцює, вона малює, вона співає і рахує, і вміє спостерігати, що дуже важливо. І я кожного дня дякую Всесвіту, що стала мамою такої крихітки".
Реакція мережі
У коментарях шанувальники відмітили красу дівчинки і побажали щастя родині співачки.
- "Щаслива мама, що має доньку. Бажаю щастя і радості на все життя!";
- "Які ви гарні, а Марія справді схожа на тата";
- "Марійка-наша любов з милими кучериками";
- "Красуня";
- "Яка красунечка".
Діти Світлани Тарабарової: що відомо
- У 2018 році Світлана Тарабарова та відомий продюсер Олексій Бондар вперше стали батьками. Первістка вони назвали Іваном.
- Через два роки подружжя відсвяткувало народження доньки Марії.
- Навесні, Світлана та Олексій знову стали батьками, у них народилася третя дитина Поліна.