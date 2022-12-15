Прокидаєшся від "шахідів", – Світлана Тарабарова відвідала Бородянку й показала руйнування
Джерело:Світлана Тарабарова
Українська співачка Світлана Тарабарова приїхала в Бородянку. Зірка показала руйнування після приходу російських окупантів.
Селище Бородянка в Київській області – одне з найбільш зруйнованих пунктів в Україні після російського вторгнення. Туди приїхала Світлана Тарабарова, щоб побачити руїни міста.
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Світлана Тарабарова побувала в Бородянці
Співачка приїхала у центр Бородянки. Вона пройшлась вулицями міста й показала підписникам зруйновані будівлі, спалені багатоповерхівки й місця, де зовсім не видно людей.
На тлі ролика грає пісня Тарабарової "Бо ти моя Азовсталь" з такими словами: "Душа кричить. Але в нас є ми! Але в нас є мить".
Такі вони, наші ранки... прокидаєшся від "шахідів", дихаєш болем зруйнованих доль та будинків у Бородянці, але маєш надію, незважаючи ні на що. Вистоїмо,
– прокоментувала Світлана Тарабарова.
Світлана Тарабарова у Бородянці: відео
У коментарях підписники виконавиці поділилися враженнями від побаченого. Багато жителів Бородянки теж відгукнулися.
- "Мій будинок і сусідні, вибухами зруйнувало. Дуже співчуваю тим, хто втратив близьких чи житло";
- "Вистоїмо та переможемо! Гарна пісня!";
- "Це був чийсь дім, це було чиєсь життя, там загинули люди, як таке можливо пробачити та забути";
- "Жах! Росія чого не торкнеться, спотворить";
- "Але ми вистоїмо та переможемо".
Цікаво, що у Бородянці знаменитий анонімний вуличний художник Бенксі створив графіті. На одному з будинків він зобразив маленького хлопчика, який кидає на спину дорослого чоловіка в кімоно, а також гімнастку, яка стоїть руками начебто на руїнах будинку.