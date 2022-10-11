Так мало часу, а стільки любові: Тарабарова святкує 6 річницю весілля – що подарував коханий

11 жовтня у сім'ї співачки Світлани Тарабарової особливий день. 6 років тому вона вийшла заміж за свого продюсера Олексія. Артистка показала зворушливий подарунок, який отримала від коханого на річницю.

Вже другий день поспіль українці потерпають від масових ракетних обстрілів. Та попри це не опускають рук, вірять, що Україна обов'язково переможе.

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Світлана Тарабарова святкує 6 річницю весілля

Через ракетні обстріли критичної інфраструктури у багатьох регіонах України не було електроенергії, багато закладів були зачинені. Але коханий Тарабарової знайшов можливість привітати дружину з особливим для їхньої сім'ї днем.

Вранці 11 жовтня він подарував коханій святковий торт, який зробив з печива "Марія" та какао. Артистка поділилася, що це був найсмачніший тортик у світі.

Сьогодні 6 років, як ми сказали один одному "так"! Офіційно. Так мало часу, а стільки любові, стільки подій. Дякую всім, хто всі ці роки поряд із нашою родиною! Дякуємо за підтримку і любов. Тортик приготував нам тато сюрпризом. Він із печива "Марія" та какао, бо вчора був ще той день. І знаєте що? це найсмачніший тортик у світі. Як би важко не було, життя продовжується. Боротьба триває і я всім серцем вірю, що на всіх нас чекає світле майбутнє! Вистоїмо,

– написала Світлана під зворушливим відео.

Нагадаємо, нещодавно ми поспілкувалися зі Світланою. В інтерв'ю вона розповіла про кризу, мову, військовий облік жінок, кума Ярмака. Повну версію розмови читайте тут.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн