Вже другий день поспіль українці потерпають від масових ракетних обстрілів. Та попри це не опускають рук, вірять, що Україна обов'язково переможе.

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Світлана Тарабарова святкує 6 річницю весілля

Через ракетні обстріли критичної інфраструктури у багатьох регіонах України не було електроенергії, багато закладів були зачинені. Але коханий Тарабарової знайшов можливість привітати дружину з особливим для їхньої сім'ї днем.

Вранці 11 жовтня він подарував коханій святковий торт, який зробив з печива "Марія" та какао. Артистка поділилася, що це був найсмачніший тортик у світі.

Сьогодні 6 років, як ми сказали один одному "так"! Офіційно. Так мало часу, а стільки любові, стільки подій. Дякую всім, хто всі ці роки поряд із нашою родиною! Дякуємо за підтримку і любов. Тортик приготував нам тато сюрпризом. Він із печива "Марія" та какао, бо вчора був ще той день. І знаєте що? це найсмачніший тортик у світі. Як би важко не було, життя продовжується. Боротьба триває і я всім серцем вірю, що на всіх нас чекає світле майбутнє! Вистоїмо,

– написала Світлана під зворушливим відео.

Нагадаємо, нещодавно ми поспілкувалися зі Світланою. В інтерв'ю вона розповіла про кризу, мову, військовий облік жінок, кума Ярмака. Повну версію розмови читайте тут.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн