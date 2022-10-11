Уже второй день украинцы подвергаются массовым ракетным обстрелам. Но, несмотря на это, не опускают рук, верят, что Украина обязательно победит.

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Светлана Тарабарова празднует 6-ю годовщину свадьбы

Из-за ракетных обстрелов критической инфраструктуры во многих регионах Украины не было электроэнергии, многие заведения были закрыты. Но любимый Тарабаровой нашел возможность поздравить жену с особым для их семьи днем.

Утром 11 октября он подарил любимой праздничный торт, который сделал из печенья "Мария" и какао. Артистка поделилась, что это был самый вкусный тортик в мире.

Сегодня 6 лет, как мы сказали друг другу "да"! Официально. Так мало времени, а столько любви, столько событий. Спасибо всем, кто все эти годы рядом с нашей семьей! Спасибо за поддержку и любовь. Тортик приготовил нам отец сюрпризом. Он из печенья Мария и какао, потому что вчера был еще тот день. И знаете что? это самый вкусный тортик в мире. Как бы тяжело ни было, жизнь продолжается. Борьба продолжается и я всем сердцем верю, что всех нас ждет светлое будущее! Выстоим,

– написала Светлана под трогательным видео.

Напомним, недавно мы пообщались со Светланой. В интервью она рассказала о кризисе, языке, военном учете женщин, куме Ярмаке. Полную версию разговора читайте здесь.

Интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн