Світлана Тарабарова стала жертвою інтернет-шахраїв: емоційне зізнання співачки

Українські зірки неодноразово ставали жертвами шахраїв. Співачка Світлана Тарабарова зізналась, що тепер ошукали її. Аферисти проводять "розіграш" від імені артистки та забирають в підписників гроші чи сторінку в соціальній мережі.

На інстаграм-профілі популярної виконавиці, на який підписано майже 600 тисяч прихильників, спробували нажитися шахраї. Вони розіслали повідомлення про проведення Світланою Тарабаровою "розіграшу". Аферисти пообіцяли приз в розмірі 80 тисяч гривень, якщо користувачі перейдуть за посиланням нижче.

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Співачка поспішила повідомити фоловерам, що ніякого розіграшу вона не проводить і порадила в жодному випадку не відкривати вказане посилання. Вона припустила, що інтернет-шахраї можуть вкрасти акаунт чи гроші.

Якщо ви, начебто від мого імені, отримали таке повідомлення, у жодному разі не переходьте за посиланням. Це шахраї! Я ніякого відношення до "розіграшу" не маю,

– наголосила Світлана Тарабарова.

Зірка зазначила, що всім, хто отримав подібні меседжі, варто заблокувати і поскаржитися на профіль. Вона додала, що хвилюється за кожного фоловера і подякувала за розуміння. Сотні фанів артистки в коментарях до допису зізналися, що аналогічне повідомлення вже отримали. Більшість з них одразу зрозуміла, що це фейк.

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Які українські зірки були жертвами шахраїв